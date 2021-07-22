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    22 июля 2021, 18:52

    Пожар в ЯНАО уничтожил дом. Прокуратура проводит проверку

    Арина Бобкова

    Пожар в Газ-Сале (ЯНАО) уничтожил дом. Прокуратура Тазовского района выясняет обстоятельства происшествия. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ведомство.

    «Прокуратурой Тазовского района организована проверка по факту произошедшего в ночное время 22 июля пожара многоквартирного дома № 4 по улице Школьная в селе Газ-Сале», — заявили в ведомстве.

    В результате дом полностью сгорел. Во время эвакуации двое жильцов получили травмы. Всем эвакуированным предоставили временное жилье. Кроме того, пожар затронул соседнее здание.