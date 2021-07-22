Пожар в ЯНАО уничтожил дом. Прокуратура проводит проверку

Пожар в Газ-Сале (ЯНАО) уничтожил дом. Прокуратура Тазовского района выясняет обстоятельства происшествия. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ведомство.

«Прокуратурой Тазовского района организована проверка по факту произошедшего в ночное время 22 июля пожара многоквартирного дома № 4 по улице Школьная в селе Газ-Сале», — заявили в ведомстве.

В результате дом полностью сгорел. Во время эвакуации двое жильцов получили травмы. Всем эвакуированным предоставили временное жилье. Кроме того, пожар затронул соседнее здание.