07 октября 2021, 11:48
Пожар в Якутии унес жизни трех человек
Женщина и двое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме в поселке Сангар
Пожар произошел в многоквартирном доме в якутском поселке Сангар. Жертвами стали женщина и двое детей, сообщило РИА «Новости».
Вызов в спасательные службы поступил ночью. Прибыв на место, пожарные эвакуировали из горящего дома 12 человек. Пострадали женщина и двое детей 2015 и 2020 года рождения. Их оставили в центральную больницу поселка, но они скончались от полученных ожогов, написал RT.