facebook_pixel
    07 октября 2021, 11:48

    Пожар в Якутии унес жизни трех человек

    Женщина и двое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме в поселке Сангар

    Полина Гребенщикова

    Пожар произошел в многоквартирном доме в якутском поселке Сангар. Жертвами стали женщина и двое детей, сообщило РИА «Новости».

    Вызов в спасательные службы поступил ночью. Прибыв на место, пожарные эвакуировали из горящего дома 12 человек. Пострадали женщина и двое детей 2015 и 2020 года рождения. Их оставили в центральную больницу поселка, но они скончались от полученных ожогов, написал RT.