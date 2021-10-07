Пожар в Якутии унес жизни трех человек

Пожар произошел в многоквартирном доме в якутском поселке Сангар. Жертвами стали женщина и двое детей, сообщило РИА «Новости».

Вызов в спасательные службы поступил ночью. Прибыв на место, пожарные эвакуировали из горящего дома 12 человек. Пострадали женщина и двое детей 2015 и 2020 года рождения. Их оставили в центральную больницу поселка, но они скончались от полученных ожогов, написал RT.