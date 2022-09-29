Пожар в Ижевске повредил 16 гаражей | 360°

Все новости

Власть

29 сентября 2022, 21:24

Путин вынесет вопрос о диверсиях на «Северных потоках» на срочное обсуждение Совбеза ООН

Важное

29 сентября 2022, 21:22

Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма

Реклама

Спорт

29 сентября 2022, 21:17

Биатлонный фестиваль состоится в ЯНАО

Происшествия

29 сентября 2022, 21:06

Мужчина изрезал жительницу Крыма ножом в порыве ревности

Общество

29 сентября 2022, 21:06

Специалисты СберМаркет выяснили, что россияне любят чай больше кофе

Происшествия

29 сентября 2022, 21:06

Пять человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Петербурге

Культура

29 сентября 2022, 21:06

Летний дворец Петра I в Петербурге закроется 1 октября

Криминал

29 сентября 2022, 21:05

Подозреваемого в изнасиловании задержали в Петербурге

Криминал

29 сентября 2022, 21:05

Подростка из Ижевска осудили за нападение на мужчину с ножом

Происшествия

29 сентября 2022, 21:05

Пожар в Ижевске повредил 16 гаражей

Читать 360tv в

Пожар произошел в гаражном кооперативе «Мебельщик» на Воткинском шоссе в Ижевске. Об этом сообщило IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Удмуртии.

Реклама

Информация о возгорании поступила около шести часов утра 29 сентября. Огонь распространился на площадь в 300 квадратных метров. Ликвидировать пламя удалось к 07:44. Пожар повредил 16 гаражей. Кроме того, сгорели два автомобиля. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Пожары

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама