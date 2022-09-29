Пожар в Ижевске повредил 16 гаражей | 360°

Происшествия 29 сентября 2022, 21:05 Поделиться Telegram

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Viber Пожар в Ижевске повредил 16 гаражей

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Пожар произошел в гаражном кооперативе «Мебельщик» на Воткинском шоссе в Ижевске. Об этом сообщило IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Удмуртии.

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Информация о возгорании поступила около шести часов утра 29 сентября. Огонь распространился на площадь в 300 квадратных метров. Ликвидировать пламя удалось к 07:44. Пожар повредил 16 гаражей. Кроме того, сгорели два автомобиля. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

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