Происшествия 16 мая 2023, 13:47 Пожар в Ивановской области унес жизнь одного человека

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Пожар, в котором погибла женщина, случился накануне в городе Родники Ивановской области. Об этом «Царьграду» рассказали в ГУ МЧС России по региону.

На улице Технической загорелся деревянный шестиквартирный дом. Прибывшие на место ЧП пожарные увидели, что горит крыша здания по всей площади. Им понадобился час, чтобы ликвидировать возгорание.

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В результате происшествия погибла женщина. По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения с газовым оборудованием.