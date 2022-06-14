Пожар в историческом здании Алафузовского театра в Казани попал на видео

Крупный пожар произошел в здании Алафузовского театра в Кировском районе Казани. Загорелось чердачное помещение, огонь перекинулся на кровлю. Видео опубликовал «360».

Экстренные службы приняли вызов в 11:38. Подразделения приехали на место и оценили обстановку. Пожару присвоили ранг № 2, на месте создали три боевых участка и установили пожарную автолестницу. Площадь возгорания достигла 800 квадратных метров. Сначала к тушению привлекли 85 специалистов и 24 единицы техники, позднее команда была увеличена до 147 человек и 41 единицы техники, сообщили в МЧС России.

Самостоятельно эвакуировались порядка 80 человек, внутри людей нет. Пострадавших нет

На место происшествия прибыли прокурор Казани Олег Дроздов и вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. Казанская прокуратура начала проверку. Специалисты выяснят, соблюдались ли в здании, которое сейчас используется как арт-резиденция республиканского центра по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие — Йолдызлык», требования пожарной безопасности.

Строительство здания для общеобразовательного дома с театром, народной аудиторией, собранием служащих, библиотекой, яслями, физическим кабинетом и музеем производства началось в 1890 годах на средства купца первой гильдии Ивана Алафузова. Здание строилось в память императора Александра II и открылось в сентябре 1900 года. Является историческим памятником республиканского значения.