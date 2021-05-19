Пожар в Иркутской области охватил уже 24 дома

Пожар в поселке Дальнем в Иркутской области охватил уже 24 дома. Справиться с огнем очень сложно, потому что с населенным пунктом отсутствуют дорожное сообщение и паромная переправа — попасть туда можно только на вертолете.

Из-за пожара главное управление МЧС по Иркутской области привели в режим чрезвычайной ситуации. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МЧС РФ. В ведомстве уточнили, что сейчас там горят уже 24 строения.

«По последней информации, в поселке Дальнем горят 24 дома — 11 жилых и 13 нежилых, существует угроза дальнейшего распространения огня», — процитировало агентство слова собеседника.

Он уточнил, что из-за пожара эвакуировали 15 жителей — их разместили в здании местной администрации. По данным представителя экстренных служб пострадавших нет. При этом общая площадь пожара достигла 1,1 тысячи «квадратов».

«По уточненным данным, площадь пожара в поселке составляет 1 150 квадратных метров», — отметил он.

На место прибыли 15 десантников авиалесоохраны — их доставили туда с помощью вертолета Ми-8. Поселок расположен на берегу реки Илим, он удален от районного центра на 118 километров. Всего в Дальнем 48 домов — в них живут 68 человек. Похожая ситуация в поселке уже была семь лет назад — тогда сильный пожар уничтожил 22 дома.