Пожар в храме ХVIII века в Балашихе потушен. Первые кадры с места
Сейчас спасатели проводят проливку помещений. По словам служащих, огонь вспыхнул в районе входной группы и дальше перекинулся на второй этаж. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров.
По словам прихожан, огонь не добрался до ценных икон и других предметов религиозного культа.
Местные жители рассказали корреспонденту «360», что в церкви стояли электрические отопительные приборы, возможно именно они дали нагрузку на сеть. Она не выдержала и произошло возгорание.
Храм ХVIII века загорелся в БалашихеПодробнее
Пожар в Преображенском храме на Леоновском шоссе в городском округе Балашиха произошел поздно вечером в пятницу. На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Пострадавших в результате возгорания не было.
Храм был возведен во второй половине XVIII века и включен в список объектов культурного наследия. После советского периода его передали в ведение Русской православной церкви. До 1996 года проводились реставрационные работы с восстановлением колоколен, алтаря и боковых пределов.