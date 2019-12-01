Пожар в храме ХVIII века в Балашихе потушен. Первые кадры с места

Пожар в храме преображения Господня в подмосковной Балашихе потушен. Об этом сообщил корреспондент «360» с места событий.

Сейчас спасатели проводят проливку помещений. По словам служащих, огонь вспыхнул в районе входной группы и дальше перекинулся на второй этаж. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров.

По словам прихожан, огонь не добрался до ценных икон и других предметов религиозного культа.

Источник фото: телеканал «360»

Местные жители рассказали корреспонденту «360», что в церкви стояли электрические отопительные приборы, возможно именно они дали нагрузку на сеть. Она не выдержала и произошло возгорание.

Источник фото: телеканал «360»

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Пожар в Преображенском храме на Леоновском шоссе в городском округе Балашиха произошел поздно вечером в пятницу. На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Пострадавших в результате возгорания не было.

Храм был возведен во второй половине XVIII века и включен в список объектов культурного наследия. После советского периода его передали в ведение Русской православной церкви. До 1996 года проводились реставрационные работы с восстановлением колоколен, алтаря и боковых пределов.