Пожар в хостеле в Москве. Кто погиб и возможные причины
Здание находится между Ленинским проспектом и Воронцовским парком. Пожарные, что огонь уже потушен. В 18:38 была локализация и в 19:05 окончательно все потушили.
Как рассказал «360» источник в экстренных службах, погибших зовут Владимир М. (1989 года рождения) и Александр Б. (1966 года рождения).
В ходе тушения из здания эвакуировали около 900 человек. Был спасен 1 человек.
В распоряжении нашего телеканала также оказались кадры с места событий.
Источник «360» рассказал о возможных причинах ЧП.
«Скорее всего, проводка, розетку с проводами изъяли», — отметил он.
Один из постояльцев, гражданин Сербии, рассказал, что в хостеле живут в основном строители. Он и еще около 300 человек работают в строительной фирме, а всего в хотеле живет около тысячи человек.
«Мы почувствовали дым и сразу отключилось электричество, так мы узали о пожаре», — сообщил он.
Сейчас на четвертом этаже, где произошел пожар, работает Следственный комитет. Остальное здание функционирует в обычном режиме, сообщил корреспондент «360». Опубликованы кадры из сгоревшей комнаты в хостеле.