Пожар в хостеле в Москве. Кто погиб и возможные причины

Двое граждан Белоруссии погибли при пожаре в московском хостеле на улице Новаторов, 15. По данным МЧС, возгорание произошло на площади 15 квадратных метров. Из окон здания шел густой дым, сообщали очевидцы.

Здание находится между Ленинским проспектом и Воронцовским парком. Пожарные, что огонь уже потушен. В 18:38 была локализация и в 19:05 окончательно все потушили.

Как рассказал «360» источник в экстренных службах, погибших зовут Владимир М. (1989 года рождения) и Александр Б. (1966 года рождения).

В ходе тушения из здания эвакуировали около 900 человек. Был спасен 1 человек.

В распоряжении нашего телеканала также оказались кадры с места событий.

Источник «360» рассказал о возможных причинах ЧП.

«Скорее всего, проводка, розетку с проводами изъяли», — отметил он.

Один из постояльцев, гражданин Сербии, рассказал, что в хостеле живут в основном строители. Он и еще около 300 человек работают в строительной фирме, а всего в хотеле живет около тысячи человек.

«Мы почувствовали дым и сразу отключилось электричество, так мы узали о пожаре», — сообщил он.

Сейчас на четвертом этаже, где произошел пожар, работает Следственный комитет. Остальное здание функционирует в обычном режиме, сообщил корреспондент «360». Опубликованы кадры из сгоревшей комнаты в хостеле.