Пожар в хостеле рядом с «Невской мануфактурой» потушили

Пожарные потушили крышу трехэтажного хостела, которая загорелась от полыхающей «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Огонь от здания „Невской мануфактуры“ перекинулся на кровлю трехэтажного здания хостела „Марибэль“. В результате там произошел пожар на площади 50 квадратных метров, он уже ликвидирован», — приводит агентство слова собеседника.

В экстренных службах добавили, что из здания своевременно вывели 50 человек. Из них никто не пострадал. Для людей развернули пункты временного размещения.

«Невская мануфактура», которую построили в первой половине XIX века, загорелась днем 12 апреля. Пожару присвоили пятый ранг сложности. Огонь распространился на 10 тысяч квадратных метров. Во время ЧП от внезапного выброса пламени погиб сотрудник спасательного ведомства. Еще двое пожарных попали в больницу с ожогами 50% тела. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии.

К тушению пожара накануне вечером подключились военные. Минобороны России отправило на место происшествия два вертолета Ми-8 армейской авиации. После гибели сотрудника МЧС следователи завели дело по уголовной статье «Причинение смерти по неосторожности».