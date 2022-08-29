Пожар в центре хирургии на территории Хамовников полностью потушили

Спасатели потушили пожар в здании Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского в Хамовниках. Из него вывели 36 человек, сообщило Главное управление МЧС России по Москве.

Оперативная дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях в 04:00 приняла вызов о пожаре в Центральном административном округе по адресу: Абрикосовский переулок, 2. Прибыв на место, спасатели увидели возгорание на 11-м этаже 13-этажного административного здания Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского.

«На пожаре в районе Хамовники Москвы спасено 36 человек, из них шесть человек маломобильные, 10 человек вышли самостоятельно. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

Пожар ликвидировали в 04:42 на площади 60 квадратных метров. К работе привлекли более 130 человек и 35 единиц техники. Причину возгорания установят специалисты.