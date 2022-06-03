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    03 июня 2022, 12:26

    Пожар в «Гранд Сетунь Плаза» в Москве потушили

    Власти Москвы сообщили, что пожар в «Гранд Сетунь Плаза» потушен

    Екатерина Керсипова

    Пожарным удалось справиться с огнем в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве. Об этом заявил в своем Теlеgrаm-канале мэр города Сергей Собянин.

    Пожар в «Гранд Сетунь Плаза» в Москве потушили

    За медицинской помощью обратились два человека, одному из них помогли на месте. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

    На проходящих вблизи бизнес-центра маршрутах решено было увеличить количество автобусов. Бесплатный проезд в наземном транспорте будет бесплатным до восстановления движения.

    «Спасибо всем службам за оперативное реагирование и профессиональную работу», — написал Сергей Собянин.