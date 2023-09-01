Происшествия 01 сентября 2023, 17:26 Пожар в гостинице Ставрополья локализовали МЧС: в гостинице Ставрополья локализовали пожар на 1500 квадратных метрах РИА «Новости»

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В городе Светлограде в Ставрополье огнеборцы локализовали пожар в здании гостиницы. Возгоранию на 1,5 тысячи «квадратов» присвоили второй ранг сложности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В 16:10 (по московскому времени) объявлена локализация пожара на площади 1500 квадратных метров», — указали в ведомстве.

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В результате возгорания в здании с мансардой, расположенном на Минераловодской улице, погибших и пострадавших нет.

Ранее в МЧС сообщали, что площадь пожара составила 1000 квадратных метров, в основном горела крыша. К устранению последствий ЧП привлекли 51 человека и 13 единиц техники.

Ставропольский главк МЧС показал видео тушения гостиницы в Светлограде. Пожарные пролили горящее здание с улицы с нескольких сторон. В задней части обрушилась часть сгоревшей кровли.

Причины и обстоятельства возникновения огня установят в ходе экспертизы.