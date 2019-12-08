Пожар в гостинице «Ромашково» в Подмосковье локализовали

Локализован пожар в гостинице «Ромашково» в одноименном селе Одинцовского городского округа. К месту ЧП подвозят дополнительные автоцистерны. Об этом «360» рассказал начальник смены в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Иван Власко.

Спасатели МЧС локализовали пожар на площади 1050 квадратных метров в 09:48.

Пожару присвоен ранг повышенной опасности № 2-БИС. К подмосковной гостинице направили электриков, представителей газовой службы, медиков, полицейских. Кроме того, выделены дополнительные средства: автоцистерна водоканала и еще одна автоцистерна.

Власко рассказал, что о пожаре сразу же сообщили в администрацию одинцовского территориального управления и в администрацию Одинцовского городского округа.

По предварительным данным, никто не пострадал, говорится на сайте ГУ МЧС по Московской области.

Деревянная гостиница на улице Советская загорелась 8 декабря, в 07:10. Это здание разной этажности — двух-трех-этажное. С пожаром борются 23 единицы техники и 67 спасателей, в том числе от МЧС: 11 единиц техники и 35 человек.

Когда началось возгорание, в гостинице находились 30 человек: 10 человек персонала и 20 постояльцев. Эвакуировались 19 постояльцев. В здании обрушилась крыша. Причины пожара пока не установлены.