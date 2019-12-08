Пожар в гостинице «Ромашково» в Подмосковье локализовали
Спасатели МЧС локализовали пожар на площади 1050 квадратных метров в 09:48.
Пожару присвоен ранг повышенной опасности № 2-БИС. К подмосковной гостинице направили электриков, представителей газовой службы, медиков, полицейских. Кроме того, выделены дополнительные средства: автоцистерна водоканала и еще одна автоцистерна.
Власко рассказал, что о пожаре сразу же сообщили в администрацию одинцовского территориального управления и в администрацию Одинцовского городского округа.
По предварительным данным, никто не пострадал, говорится на сайте ГУ МЧС по Московской области.
Деревянная гостиница на улице Советская загорелась 8 декабря, в 07:10. Это здание разной этажности — двух-трех-этажное. С пожаром борются 23 единицы техники и 67 спасателей, в том числе от МЧС: 11 единиц техники и 35 человек.
Когда началось возгорание, в гостинице находились 30 человек: 10 человек персонала и 20 постояльцев. Эвакуировались 19 постояльцев. В здании обрушилась крыша. Причины пожара пока не установлены.