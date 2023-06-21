Происшествия 21 июня 2023, 10:34 Пожар в гостевом доме произошел в Иркутске МЧС: площадь пожара в гостевом доме в Иркутске составила 132 квадратных метра Пресс-служба МЧС

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Пожар в гостевом доме произошел в историческом центре Иркутска. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Около 10:30 утра по местному времени спасатели получили сообщение о возгорании в одноэтажном доме на улице Тимирязева. К месту пожара выехали шесть пожарных расчетов.

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После прибытия на место экстренные службы установили, что площадь распространения огня составила порядка 132 квадратных метров. Работу спасателей осложнила плотная нежилая деревянная застройка.

Пожарные сумели локализовать огонь, в результате ЧП никто не пострадал. Из гостевого дома эвакуировались 17 человек.

«Стоящие рядом офисные и административные здания спасли от огня. Дознаватели начали выяснять причины произошедшего», — отметили в ведомстве.

Прокуратура по Иркутской области поставила ход расследования причин ЧП на свой контроль.