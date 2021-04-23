23 апреля 2021, 10:23
Пожар в госпитале Индии закончился смертью 13 человек
Во время пожара в медицинском учреждении для больных с коронавирусной инфекцией в Индии погибли 13 человек. Возгование произошло в городе Мумбаи. Об этом рассказала газета Mumbai Mirror.
Пожар начался ночью в отделении интенсивной терапии после взрыва в блоке охлаждения воздуха. Спасатели смогли ликвидировать пламя только к утру.
Среди погибших оказались восемь мужчин и пять женщин. Часть погибших людей были в пенсионном возрасте.
В другую клинику отправили 21 выжившего. Полиция ведет расследование, сообщило ИА НСН.