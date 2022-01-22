22 января 2022, 18:45
Пожар в автосервисе в Раменском локализовали на 300 «квадратах»
Спасатели локализовали пожар в автосервисе в Раменском на 300 квадратных метрах
Пожар в автомагазине с красками в Раменском удалось локализовать на площади 300 квадратных метров. Возгорание произошло на втором этаже здания.
Новые данные о тушении пожара представители регионального главка МЧС сообщили в комментарии ТАСС.
«В 17:03 по московскому времени объявлена локализация пожара», — сказали в ведомстве.
Информация о пожаре на Северном шоссе поступила в МЧС в 15:13. ЧП произошло в магазине автокраски. Сведения о пострадавших не поступали. Источник отмечал, что горящее здание двухэтажное, огнем охвачен второй этаж по всей площади.