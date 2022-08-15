Пожар в главном здании рынка «Сурмалу» в Ереване потушили

Пожар в главном многоэтажном здании ереванского оптового рынка «Сурмалу» потушен. На ликвидацию масштабного возгорания потребовалось почти 24 часа.

«Пожар в основном многоэтажном здании потушен, но остаются тлеющие очаги», — заявил представитель Спасательной службы МЧС полковник Баграт Вардазарян, которого процитировал ТАСС.

Вардазарян обратил внимание, что опасность обрушения многоэтажной железобетонной конструкции остается даже после ликвидации огня.

По последним данным, 18 человек остаются в списке без вести пропавших, шесть человек погибли, более 60 доставили в ереванские больницы с ожогами различной степени тяжести.

ЧП в пиротехническом отделе рынка «Сурмалу» произошло днем 14 августа. После взрыва начался пожар.

Только в понедельник утром спасателям удалось локализовать возгорание. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины взрыва. Спасательная операция продолжается.