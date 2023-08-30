Происшествия 30 августа 2023, 17:55 Пожар в Геленджике локализовали МЧС сообщило о локализации пожара в Геленджике РИА «Новости»

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В Геленджике удалось локализовать крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Ранее в ведомстве сообщили, что на участки, где происходило возгорание, авиация сбросила более 300 тонн воды.

«Борьба с огнем в Геленджике ведется непрерывно», — подчеркнули в МЧС.

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Всего в ликвидации последствий ЧП задействовали 500 человек и 90 единиц техники.

Представители местного «Сафари-парка» опубликовали видеообращение в Telegram, попросив пользователей не переживать за судьбу животных.

«У нас все хорошо, все животные целы, здоровы, им ничто не угрожает. Сообщения <…> о том, что животные якобы пострадали, ложные. Все на местах, в своих вольерах, прекрасно себя чувствуют. Эвакуация не требуется», — подчеркнула одна из сотрудниц.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», причиной ЧП в Геленджике стало нарушение правил пожарной безопасности в лесу.

Возгорание возникло 29 августа. По состоянию на утро 30 августа пламя успело охватить 40 гектаров. Тушение пожара осложняли сильные порывы ветра.