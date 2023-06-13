Происшествия 13 июня 2023, 15:44 Пожар в гараже с автомобилем случился на Софийской улице в Петербурге

Читать 360tv в

Пожар, в котором обгорел автомобиль «Жигули», произошел во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом написали «Невские новости», ссылаясь на ГУ МЧС по городу.

В понедельник, 12 июня, около 18:00 на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании. Очевидцы сообщили, что горит гараж на Софийской улице. На место тушения выехали два пожарных расчета и 10 спасателей.

Реклама

По данным ведомства, машина получила значительные повреждения. Информации о пострадавших не поступало.