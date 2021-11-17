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    17 ноября 2021, 15:48

    Пожар в Ермоловке унес жизнь 71-летнего мужчины

    Сын погибшего успел выскочить из горящего дома — СКР

    Оксана Лавнюженко

    В ночь на 17 ноября в селе Ермоловка в Пензенском районе загорелся частный дом. В результате происшествия погиб 71-летний мужчина. Об этом написало ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на в региональное СУ СКР.

    Спасатели после тушения обнаружили в доме тело хозяина жилища. Его 44-летний сын успел покинуть здание до сильного задымления.

    Причину смерти пензенца предстоит выяснить с помощью экспертизы. Сотрудники МЧС предполагают, что пожар мог начаться из-за курения в помещении.