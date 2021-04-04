Пожар в электричке под Калугой проверят прокуроры

Прокуратура проверит информацию о возгорании кабины машиниста электрички на станции Малоярославец в Калужской области. Об этом сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

На место выехал калужский транспортный прокурор Денис Косик. «В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — заявили в прокуратуре. Доследственную проверку также проводит Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Следователи Брянского следственного отдела на транспорте осматривают место происшествия, подвижной состав, опрашивают членов локомотивной бригады. Кабина машиниста электропоезда 6306 сообщением Малоярославец — Москва загорелась 4 апреля, в 12:12, на седьмом пути железнодорожной станции станции Малоярославец. Пожар локализован, никто не пострадал. Пассажиров эвакуировали, в 13:11 они отправились на электропоезде-экспрессе. Все поезда оправились по расписанию.