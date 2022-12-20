Происшествия 20 декабря 2022, 17:13 Пожар в двухкомнатной квартире в Татарстане унес жизни двоих человек

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Серьезный пожар произошел в Лениногорске республики Татарстан. Там загорелась двухкомнатная квартира в двухэтажном доме по улице Лермонтова. Об этом сообщил inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.

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Возгорание зафиксировали сегодня, 20 декабря. Огонь распространился на площади в пять квадратных метров. Локализовать пламя удалось спустя 11 минут после прибытия пожарных. Еще через минуту пожар ликвидировали. На месте происшествия спасатели обнаружили тела мужчины и женщины.