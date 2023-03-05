05 марта 2023, 11:55
Пожар в двух складских помещениях 25-этажки в Москве полностью потушили
МЧС сообщило о ликвидации пожара в 25-этажке на Тагильской улице в Москве
Пожар в многоэтажке на Тагильской улице в Москве полностью ликвидировали. В 25-этажном здании горели два складских помещения на первом этаже. Информация об этом появилась в Telegram-канале МЧС России.
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Данные о происшествии поступили спасателям в 09:43. В 10:29 пожар полностью ликвидировали на площади 100 квадратных метров.
Пресс-служба МЧС
Информации о пострадавших не поступало, заключили в ведомстве.
Все обстоятельства и причины возгорания уточняются.
Пожары
МЧС РФ
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