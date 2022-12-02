Происшествия 02 декабря 2022, 16:58 Пожар в двух дачных домах произошел в Пензенской области

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В дачном поселке Пензенского района Пензенской области загорелись два дома. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на сайт районного поисково-спасательного центра.

По предварительным данным, пожар произошел в среду 30 ноября в селе Загоскино, где располагается садоводческая некоммерческая организация «Ландыш». Возгорание произошло в домах общей площадью порядка 120 квадратных метров.

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Отмечается, что в ликвидации горения были задействованы пять пожарных.

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