Происшествия 16 января 2024, 14:33 Пожар в дореволюционном особняке в Нижнем Новгороде сняли на видео МЧС: многоквартирный дом загорелся на улице Звездинка в Нижнем Новгороде

Читать 360tv в

В центре Нижнего Новгорода загорелся двухэтажный жилой многоквартирный дом. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров. МЧС России показало кадры с места возгорания.

Дом на пересечении улиц Звездинки и Алексеевской загорелся днем 16 января. Огонь заметили на кровле. Дым шел как со стороны каменной части постройки, так и от деревянной мансарды. К тушению привлекли 70 пожарных и 16 единиц техники.

Реклама

Пожар произошел в доме 1916 года постройки с двумя подъездами, семью квартирами, пунктом выдачи заказов и ателье. «Коммерсант» сообщил, что в 2016 году его признали аварийным, а в 2023 году начали расселять. Сначала власти планировали снести дореволюционный особняк, но потом решили реконструировать и сделать частью исторического квартала.

Неподалеку от загоревшегося дома произошла коммунальная авария. На пересечении улиц Студеной и Славянской случился прорыв трубопровода с горячей водой. Пострадали 10 человек, в том числе один ребенок. «360» показал кадры с места событий.