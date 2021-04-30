Пожар в доме зоозащитницы привел к смерти семи животных

Пожар случился в населенном пункте Крупской под Тверью. Загорелся частный дом зоозащитницы. Там она проживала вместе со спасенными животными и своей семьей. Семь животных погибли. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Огонь начался на улице Загородной. Здание полностью сгорело за несколько минут. Люди выходили на улицу, не успев подумать о теплых вещах, рассказали в ГУ МЧС по Тверской области.

Животные, которых активистка взяла на передержку, погибли. Несколько собак, живших неподалеку, выжили. Состояние одного из животных тяжелое, ветеринары пытаются спасти ему жизнь.

Причиной возгорания стала неисправная проводка. Место происшествия обследуют эксперты. Власти обещают оказать необходимую помощь.