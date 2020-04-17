Пожар в доме в центре Москвы потушили. Видео с места

Жилой пятиэтажный дом на улице Большая Молчановка в центре столицы загорелся рано утром 17 апреля. Спасатели при помощи тепловизора определили, что гореть начали перегородки и перекрытия между первыми четырьмя этажами. Люди вышли из дома сами еще до приезда пожарных. На тушение огня у спасателей ушло чуть больше двух часов.

Сведений о пострадавших пока нет. Специалисты сейчас изучают все обстоятельства произошедшего. Почему загорелось здание, пока не известно. Дом № 17 на Большой Молчановке построили в 1910 году.