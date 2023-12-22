Происшествия 22 декабря 2023, 14:57 Пожар в доме в Петербурге тушили почти 2 часа

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Возгорание произошло в доме в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. На тушение пожара ушло почти два часа, сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

По предварительным данным, пламя охватило здание по Ботанической улице в Ломоносове. Общая площадь возгорания достигла 400 квадратных метров.

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Отмечается, что сведения о пострадавших в результате пожара не поступали. В его ликвидации принимали участие 15 сотрудников МЧС.