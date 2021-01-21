Пожар в доме в Якутии оставил 30 семей без жилья

Возгорание началось в ночь на 21 января. Когда пожарные прибыли на место ЧП, пламя уже почти полностью охватило строение. Из-под крыши дома вырывались языки пламени, отметил сайт «Дни.ру».

Площадь пожара — около 300 квадратных метров. Никто не пострадал, но 30 семей остались без жилья. Многие выбежали из квартир даже без верхней одежды. При этом в регионе столбик термометра опустился до -60 градусов.

Местные власти решают вопрос о предоставлении нового жилья. Прокуратура выясняет причину пожара.

Ранее пенсионер погиб при пожаре в частном доме в Тверской области.