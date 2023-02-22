Происшествия 22 февраля 2023, 16:22 Пожар в доме унес жизни двоих детей в Ростовской области

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Пожар, в котором погибли двое детей, произошел накануне в Ростовской области. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по области Игоря Тягненко.

Родители устроили праздник по случаю дня рождения старшей дочери, а когда дети легли спать, пошли провожать гостей. В это время в доме и произошел пожар. Соседи успели вынесли из горящего здания троих детей. Двоих мальчиков, возрастом два года и пять лет, спасти не удалось.

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Сейчас в случившемся разбираются правоохранители. По одной из версий, огонь мог вспыхнуть из-за печного отопления либо неосторожного обращения с огнем.

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