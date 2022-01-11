Пожар в доме Сорокина заблокировал движение по набережной Фонтанки в Петербурге

Движение по набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге остановили. Причиной этого послужил пожар в доходном доме Сорокина. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на очевидцев.

Дом находится по адресу набережная реки Фонтанки, дом 139. Пожар произошел днем 11 января. В пресс-службе регионального ГУ МЧС заявили, что информация о возгорании поступила в 12:28. На место случившегося отправили бригаду скорой помощи, полицейских, а также спасателей, передал RT.