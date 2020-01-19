Пожар в доме престарелых произошел в Свердловской области

Пожарные узнали о возгорании в 22:18 (20:18 мск) 18 января. Огонь вспыхнул в двухэтажном здании на улице Ленина, 14. На первом этаже там находится фельдшерский пункт, который в тот момент был закрыт. На втором — центр социального обслуживания, где и живут пенсионеры.

В МЧС сообщили, что загорелся матрас в одной из комнат. В течение трех минут пожарные его потушили, не дав огню распространиться.

В тушении участвовали семь человек, были задействованы две пожарные машины.

Из числа эвакуированных 20 человек — пациенты дома престарелых, включая четверых лежачих. Всех их временно разместили в местной школе.

Причины пожара выясняют.