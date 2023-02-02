Происшествия 02 февраля 2023, 16:24 Пожар в доме под Иркутском унес жизни двух детей

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В Иркутской области в частном доме в деревне Грановщина произошел пожар, в котором погибли два человека. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Загорелось жилое здание и пристроенный к нему гараж. Пожарные, прибывшие на место, потушили огонь. Но при разборе сгоревших конструкций нашли тела двух мальчиков.

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По предварительной версии, пожар спровоцировали проблемы с проводкой. По факту возгорания начали проверку.