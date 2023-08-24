Происшествия 24 августа 2023, 22:05 Пожар в доме и бане случился в деревне Крестовоздвиженское недалеко от Ижевска

Читать 360tv в

Пожар случился в деревне Крестовоздвиженское Завьяловского района, неподалеку от Ижевска. Там пламя охватило дом и баню. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Удмуртии.

Возгорание зафиксировали около четырех часов ночи 24 августа. Огонь распространился на жилой дом, баню, предбанник, сарай, беседку и навес. Пламя охватило площадь в 153 квадратных метра. По предварительным данным, пожар случился из-за короткого замыкания проводки в беседке. Информации о пострадавших не поступало.