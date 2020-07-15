Пожар в Долгопрудном ликвидирован через сутки после возгорания

Пожар на обувном складе, расположенном в микрорайоне Хлебниково в Долгопрудном был ликвидирован спустя сутки после появления первых сообщений о возгорании.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области, это произошло 15 июля в 21:55 по мск.

О пожаре стало известно 14 июля примерно в 22:00 по мск. Площадь пожара, которому был присвоен второй ранг, составила 4,5 тысяч квадратных метров, обрушилась крыша здания площадью 6,5 тысяч квадратных метров. 15 июля в 00:10 пожар был локализован, в 01:56 — ликвидировано открытое горение.

По данным МЧС, тушение пожара осложнялось легкой воспламеняемостью обуви на складе и сильным ветром. Сведения о пострадавших и жертвах не поступали.

Старший оперативный дежурный центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по МО Вячеслав Моськин Вячеслав сообщил «360», что причина пожара сейчас устанавливается. Он уточнил, что здание не было оснащено системой АПС.

«Дежурной сменой Мособлпожспас были проведены исследования воздуха на превышение норм ПДК вредных веществ в радиусе 50 и 100 м от очага пожара, а также у жилых домов в направлении ветра. Превышение ПДК не зафиксировано», — сообщил он.