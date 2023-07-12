Происшествия 12 июля 2023, 09:23 Пожар в деревне под Солнечногорском потушили МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в деревне Кривцово под Солнечногорском

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Спасатели потушили открытое горение в деревне Кривцово в Солнечногорском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

«В 08:29 открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разборка конструкций», — рассказали в ведомстве.

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На кадрах можно увидеть работу пожарных и то, что осталось от сгоревших строений. Информация о возгорании появилась утром 12 июля. Известно, что деревянные постройки загорелись на площади в 3200 квадратных метров. Спасатели оперативно приехали на место ЧП. В общей сложности там работали около 40 пожарных и 13 единиц техники.

Они смогли локализовать горение на площади 2500 квадратных метров в 07:32. Пожарные не допустили распространения огня на лес и жилые дома. В результате случившегося никто не пострадал. Все причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняются.