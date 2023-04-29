Происшествия 29 апреля 2023, 15:43 Пожар в деревне Логоушке полностью ликвидировали МЧС сообщило о ликвидации пожара в деревне Логоушке Телеканал «360»

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Спасатели полностью ликвидировали пожар в деревне Логоушке Курганской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

Логоушка расположена в Кетовском муниципальном округе. В результате пожара в населенном пункте сгорели более 100 строений. Жертвой ЧП стал один человек.

Местные жители рассказали, что пожар начался с загоревшейся травы около железнодорожной станции. Пламя быстро распространилось и перекинулось на дома. В огне погибла пенсионерка, которую родные не смогли вытащить.

Жителей Логоушки эвакуировали. Для размещения тех, кто остался без крыши над головой, организовали пункты временного размещения.

Губернатор Курской области Вадим Шумков ввел режим чрезвычайной ситуации сначала в Кетовском муниципальном округе и столице субъекта, а после распространил действие ограничений на всю область.

Для тушения пожара привлекли 438 человек и 122 единицы техники. На помощь курганским специалистам прибыли спасатели из Челябинской и Тюменской областей. В ликвидации огня привлекли авиацию.

Следователи завели уголовное дело о халатности. По версии криминалистов, власти муниципалитета не приняли никаких мер для подготовки к пожароопасному сезону.