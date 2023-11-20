Происшествия 20 ноября 2023, 09:21 Пожар в деревянном доме Ялуторовска унес жизни троих детей МЧС: при пожаре в Тюменской области погибли трое детей РИА «Новости»

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Пожар произошел в многоквартирном деревянном доме в Ялуторовске. В результате погибли трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

После возгорания первый подъезд жилого дома заполнил едкий дым.

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«Он стал смертельным для детей 2008, 2010 и 2012 годов рождения, они проживали в квартире на втором этаже», — указали в пресс-службе.

Площадь пожара в Тюменской области составила 100 квадратных метров. Огнеборцы смогли спасти двоих человек, еще двоих эвакуировали. Травмы из-за ЧП получили трое жильцов.

В ликвидации пожара участвовали 22 специалиста и пять единиц техники.

Ранее пожар со смертельным исходом произошел в одном из гаражей Подольска. Женщина и ее двухлетняя дочь пострадали. Троих человек удалось спасти. По факту произошедшего полиция открыла уголовное дело.