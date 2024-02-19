Происшествия 19 февраля 2024, 13:04 Пожар в четырехквартирном доме в Удмуртии унес жизнь человека

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Пожар, в котором погиб мужчина 1969 года рождения, произошел утром 19 февраля в селе Шаркан в Удмуртии. Об этом написал сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

В четырехквартирном доме на улице Красной загорелась квартира. По информации спасателей, сгорело имущество на площади 10 квадратных метров. В помещении нашли мужчину без признаков жизни.

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Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.