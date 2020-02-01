Пожар в четырехэтажном здании Екатеринбурга потушили. Фото

Спасатели ликвидировали открытое горения в четырехэтажном доме в Екатеринбурге. Горело неэксплуатируемое здание на площади в 500 квадратных метров.

Сообщение о пожаре в здании поступило к спасателям в 03:30 (01:30 по московскому времени). Загорелось здание на Стахановской улице. Как сообщала пресс-служба свердловского управления МЧС, горели стены и перекрытия.

Источник: ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатели отметили, что огонь быстро распространяется из-за деревянных перекрытий. Тем не менее, в 08:34 (06:34 по московскому) огонь удалось локализовать, в 08:46 (06:46 по московскому) открытое горение ликвидировали.

«Огнеборцы ведут проливку и разборку сгоревших конструкций. Пострадавших в результате пожара нет», — добавили в пресс-службе.

В тушении были задействованы 67 человек личного состава и 19 единиц спецтехники.

По информации E1.ru, здание много лет стояло заброшенным.