Пожар в Челябинской области унес жизни двух человек | 360°

Происшествия 28 октября 2022, 01:04 Пожар в Челябинской области унес жизни двух человек

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Серьезный пожар произошел в поселке Новокаолиновый Челябинской области. Там загорелся частный дом. Об этом сообщил «Курс дела» со ссылкой на Telegram-канал «ЧП и ДТП|Регион 74».

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Пожар произошел утром 27 октября. В момент происшествия владельцы дома спали. В результате огонь повредил потолочное перекрытие и крышу, а также уничтожил личные вещи жильцов. Спасатели вынесли из дома тела двоих погибших.