06 февраля 2023, 13:06
Пожар в Челябинске охватил баню и несколько соседних зданий в элитном коттеджном поселке
В Челябинске в микрорайоне Лесной утром в понедельник, 6 февраля, начался сильный пожар. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
Огонь охватил баню и несколько построек на одном из участков в элитном коттеджном поселке. Пожарные стремились не допустить, чтобы пламя перекинулось на жилой дом.
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Всего в тушении приняли участие 20 человек личного состава и пять машин. Пожарным пришлось рубить прорубь, потому что в поселке не было наружного противопожарного водоснабжения.
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МЧС РФ
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