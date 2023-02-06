Происшествия 06 февраля 2023, 13:06 Пожар в Челябинске охватил баню и несколько соседних зданий в элитном коттеджном поселке

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В Челябинске в микрорайоне Лесной утром в понедельник, 6 февраля, начался сильный пожар. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Огонь охватил баню и несколько построек на одном из участков в элитном коттеджном поселке. Пожарные стремились не допустить, чтобы пламя перекинулось на жилой дом.

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Всего в тушении приняли участие 20 человек личного состава и пять машин. Пожарным пришлось рубить прорубь, потому что в поселке не было наружного противопожарного водоснабжения.

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