15 марта 2023, 13:35
Пожар в частном доме в Пензенской области унес жизнь человека
Частный дом на улице Литейной загорелся в Каменке Пензенской области. В результате возгорания погиб 53-летний мужчина. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на межрайонный отдел СУ СКР по региону.
На место происшествия прибыли спасатели, которые ликвидировали пожар. На пепелище обнаружили тело хозяина дома, который проживал в одиночестве. По предварительным данным, возгорание спровоцировала неисправная проводка.
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После пожара представители СУ СКР организовали проверку.
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