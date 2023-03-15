Происшествия 15 марта 2023, 13:35 Пожар в частном доме в Пензенской области унес жизнь человека

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Частный дом на улице Литейной загорелся в Каменке Пензенской области. В результате возгорания погиб 53-летний мужчина. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на межрайонный отдел СУ СКР по региону.

На место происшествия прибыли спасатели, которые ликвидировали пожар. На пепелище обнаружили тело хозяина дома, который проживал в одиночестве. По предварительным данным, возгорание спровоцировала неисправная проводка.

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После пожара представители СУ СКР организовали проверку.

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