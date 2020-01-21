Пожар в частном доме унес жизни ребенка и двух взрослых в Кузбассе

Три человека погибли в частном доме в Киселевске из-за пожара. Среди них — один ребенок. По факту произошедшего Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело.

О ЧП стало известно 20 января около 22:50 по местному времени. Как сообщили в СУСК РФ по региону, соседи увидели пожар и бросились на помощь. Они выбили стекла и смогли вывести на улицу 15-летнюю девушку. Позже ее доставили в больницу с небольшими ожогами. Об этом написало РИА «Новости».

Также местные жители вынесли тела 57-летнего мужчины, 61-летней женщины и девятилетней девочки. Врачи пытались спасти жизнь ребенка, но им не удалось этого сделать. Площадь пожара составили 56 квадратных метров.

Открыто уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Сейчас на месте работает следственная группа. Сотрудники МЧС и следователи криминалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. По предварительной причине пожар мог начаться из-за того, что остатки угля оставили рядом с легковоспламеняющимся предметами. В ходе расследования специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу.

Соседи рассказали, что семья была хорошей. В доме жили пожилые брат с сестрой. Они воспитывали внуков женщины.