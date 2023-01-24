Происшествия 24 января 2023, 16:08 Пожар в частном доме унес жизнь мужчины в Самарской области

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Серьезный пожар произошел в содовом товариществе поселка Курумоч в Волжском районе Самарской области. Там загорелся частный дом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное управление МЧС России.

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Возгорание произошло в ночь с 21 на 22 января. Пламя охватило площадь в 100 квадратных метров. К тушению привлекли 30 человек личного состава и восемь единиц спецтехники. Пожар унес жизнь мужчины 1962 года рождения. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.