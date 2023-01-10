Происшествия 10 января 2023, 23:54 Пожар в частном доме унес жизнь двоих братьев в Ейском районе

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Серьезный пожар произошел в станице Копанской Ейского района. Там пламя охватило частный дом на улице Победы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу краевого управления МЧС.

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Огонь охватил площадь в 60 квадратных метров. Из-за пожара погибли два брата 52 и 55 лет. В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю отметили, что по предварительным данным причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем.