Происшествия 20 марта 2023, 12:31 Пожар в частном доме произошел во Владимирской области

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В городе Гусь-Хрустальный во Владимирской области пожарные потушили горящий деревянный дом и гараж. Об этом написали «Владимирские ведомости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По данным ведомства, пожар произошел в ночное время суток. До приезда спасателей огонь успел распространиться на 112 квадратных метров, уничтожив конструкцию дома и внутреннюю отделку, сообщило ИА Nation News.

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В МЧС добавили, что погибших и пострадавших в результате случившегося нет. Соседние дома не пострадали.

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