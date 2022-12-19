Происшествия 19 декабря 2022, 18:36 Пожар в частном доме Приморья унес жизни двоих человек

Читать 360tv в

Серьезный пожар произошел в Уссурийске Приморского края. Там загорелся частный дом на улице Красина. Об этом сообщил «Восток-Медиа» со ссылкой на данные регионального МЧС.

Реклама

Спасатели прибыли на место происшествия спустя девять минут после вызова. Огонь охватил площадь в 90 квадратных метров. К тушению привлекли десять человек личного состава, а также две единицы спецтехники. Внутри здания пожарные обнаружили тела двоих людей. На данный момент пытаются установить их личности. Дознаватели МЧС и следователи регионального следственного комитета выясняют обстоятельства случившегося.