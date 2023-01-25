Происшествия 25 января 2023, 16:07 Пожар в частном доме под Волгоградом унес жизнь 27-летней женщины

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Серьезный пожар произошел в городе Фролово Волгоградской области. Там пламя охватило частный дом. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на данные ГУ МЧС России по региону.

Возгорание зафиксировали 24 января в 5:02 на улице Заводской. На место происшествия прибыли спасатели, которые потушили огонь спустя 40 минут.

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В здании нашли тело 27-летней женщины. По предварительным данным, пожар вызвала неосторожность во время курения. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.