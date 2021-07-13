Пожар в больнице Владимирской области спровоцировал эвакуацию

Из-за пожара в больнице Владимира эвакуировали 280 человек. Это произошло сегодня, 13 июля, в 11 утра. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Владимирской области.

В урологическом отделении Владимирской больницы загорелось оборудование для рентгенологического обследования пациентов. Возгорание затронуло 0,5 метра больницы. Однако посетителей больницы все равно решили эвакуировать. Тушить возгорание направили 12 единиц техники и 41 спасателя. Информации о пострадавших не поступало. На данный момент специалисты выясняют причины возгорания.